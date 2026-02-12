Equipe interdisciplinar e intersetorial Ascom
Búzios promove ação "Carnaval Protegido" para reforçar a segurança de crianças e adolescentes
A ação reúne uma equipe interdisciplinar e intersetorial com o objetivo de garantir direitos e prevenir qualquer tipo de violação envolvendo crianças e adolescentes
Operação "Ande Legal" fiscaliza trânsito na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios
Blitz preventiva da Prefeitura resulta em autuações, remoções e reforço da segurança viária em pontos estratégicos da cidade
Prefeitura de Búzios abre Processo Seletivo para Professor de Educação Física
As inscrições serão abertas às 9h da próxima quinta-feira (19) e os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro
Búzios planeja reforço de guarda-vidas nas praias durante o Carnaval
Reunião definiu cobertura ampliada no litoral e uso de jetskis para reforçar a segurança de moradores e turistas
Bloco "Não é Não" leva mensagem de respeito e conscientização nesta quinta (12) em Búzios
Concentração é às 16h, na Praia de Armação, com saída às 17h, percorrendo a Orla Bardot até a Praça Santos Dumont, no Centro. Iniciativa reforça a campanha de combate ao assédio sexual no Carnaval
Suspeito de série de roubos na madrugada é preso após ação integrada da Polícia Civil em Búzios
De acordo com as investigações, o jovem, acompanhado de um comparsa já identificado, cometeu três roubos em via pública entre 2h30 e 3h30
