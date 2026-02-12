Equipe interdisciplinar e intersetorial - Ascom

Publicado 12/02/2026 18:25

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, promoverá a ação “Carnaval Protegido” durante os dias de folia no município. A iniciativa tem como objetivo reforçar a proteção e a identificação de crianças e adolescentes, garantindo mais segurança às famílias e prevenindo situações de risco. A ação é coordenada pela Coordenadoria da Criança e do Adolescente e conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), das secretarias de Segurança Pública e Ordem Pública, além do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (NACA).

A ação reúne uma equipe interdisciplinar e intersetorial com o objetivo de garantir direitos e prevenir qualquer tipo de violação envolvendo crianças e adolescentes durante o período do Carnaval.

Durante a iniciativa, serão instaladas tendas de acolhimento com serviços de empulseramento para facilitar a identificação de crianças, atendimento psicossocial, orientação às famílias e suporte em situações de vulnerabilidade.

No Centro, as tendas estarão montadas na Praça Santos Dumont nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, das 16h às 21h. Na Rasa, o atendimento será realizado no INEFI, no dia 14 de fevereiro, das 16h às 21h. Já em Manguinhos, a ação acontecerá no dia 15 de fevereiro, durante a concentração do bloco Cachaça no Bule, no Largo do Ceceu, das 14h às 21h.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Josiani Meira, destacou a importância da mobilização da rede de proteção para assegurar a garantia dos direitos de crianças e adolescentes durante o período festivo.

“Nosso objetivo é assegurar que crianças e adolescentes possam participar das festividades com segurança, oferecendo suporte às famílias e fortalecendo a rede de proteção. O Carnaval é um momento de alegria, mas também exige cuidado e responsabilidade, e essa ação reforça o compromisso do município com a garantia de direitos”, afirmou.

A iniciativa integra as estratégias da Secretaria para fortalecimento da rede de proteção e prevenção de violações de direitos, promovendo um carnaval mais seguro para moradores e visitantes.