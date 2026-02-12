Prefeitura de BúziosReprodução
Os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro, de forma presencial, na sede da Secretaria de Lazer e do Esporte, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, salas 04 e 05, no bairro Vila Caranga.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.
A Secretaria de Lazer e Esporte orienta que os candidatos acompanhem atentamente o cronograma e as etapas do certame, observando datas, locais e publicações oficiais. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Búzios, no Edital nº 01/2026, publicado nesta quarta-feira (11).
