Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e Esporte, abre às 9h da próxima quinta-feira (19) as inscrições para o processo seletivo destinado ao cargo de Professor II – Educação Física (Bacharel). A seleção prevê vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro reserva para o ano de 2026.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro, de forma presencial, na sede da Secretaria de Lazer e do Esporte, localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, salas 04 e 05, no bairro Vila Caranga.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

A Secretaria de Lazer e Esporte orienta que os candidatos acompanhem atentamente o cronograma e as etapas do certame, observando datas, locais e publicações oficiais. Todas as informações estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Búzios, no Edital nº 01/2026, publicado nesta quarta-feira (11).
