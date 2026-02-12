Búzios

Bloco "Não é Não" leva mensagem de respeito e conscientização nesta quinta (12) em Búzios

Concentração é às 16h, na Praia de Armação, com saída às 17h, percorrendo a Orla Bardot até a Praça Santos Dumont, no Centro. Iniciativa reforça a campanha de combate ao assédio sexual no Carnaval