Operação "Ande Legal"Reprodução
Durante a operação, dois veículos foram removidos para o depósito por irregularidades e uma motocicleta foi conduzida à delegacia por estar sem placa. Ao todo, 12 veículos foram autuados, além de diversas abordagens realizadas para verificação de documentação e inspeção quanto ao possível transporte de materiais ilícitos.
Com caráter preventivo e fiscalizatório, a iniciativa teve como foco principal a segurança viária e o combate a irregularidades no trânsito, buscando reduzir riscos para motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela região.
A operação contou com atuação integrada da Guarda Municipal — por meio da ROMU e da APTran —, do Proeis, da Secretaria de Ordem Pública (CTT) e da 5ª Companhia da Polícia Militar, garantindo maior eficiência e presença ostensiva nos pontos abordados.
Segundo a Prefeitura, ações como a “Ande Legal” fazem parte de um conjunto de medidas permanentes voltadas à organização do trânsito e à promoção da segurança pública, especialmente em vias de grande circulação, reforçando a prevenção e o cumprimento das normas de trânsito no município.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.