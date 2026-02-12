Operação "Ande Legal" - Reprodução

Publicado 12/02/2026 18:09

Búzios - A Prefeitura de Búzios realizou, nesta quarta-feira (11), a operação de fiscalização “Ande Legal” na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, uma das principais vias do município. A ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e teve pontos de abordagem em frente ao DPO, na Fábrica de Gelo e no bairro da Tartaruga.



Durante a operação, dois veículos foram removidos para o depósito por irregularidades e uma motocicleta foi conduzida à delegacia por estar sem placa. Ao todo, 12 veículos foram autuados, além de diversas abordagens realizadas para verificação de documentação e inspeção quanto ao possível transporte de materiais ilícitos.



Com caráter preventivo e fiscalizatório, a iniciativa teve como foco principal a segurança viária e o combate a irregularidades no trânsito, buscando reduzir riscos para motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela região.



A operação contou com atuação integrada da Guarda Municipal — por meio da ROMU e da APTran —, do Proeis, da Secretaria de Ordem Pública (CTT) e da 5ª Companhia da Polícia Militar, garantindo maior eficiência e presença ostensiva nos pontos abordados.



Segundo a Prefeitura, ações como a “Ande Legal” fazem parte de um conjunto de medidas permanentes voltadas à organização do trânsito e à promoção da segurança pública, especialmente em vias de grande circulação, reforçando a prevenção e o cumprimento das normas de trânsito no município.