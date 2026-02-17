Monitoramento aéreo - Ascom

Monitoramento aéreoAscom

Publicado 17/02/2026 22:15

Búzios - A Prefeitura de Búzios informou que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está atuando em parceria com o município no monitoramento dos blocos carnavalescos com o uso de drones.



A tecnologia tem como objetivo ampliar a segurança durante os desfiles, permitindo a identificação de possíveis ocorrências e garantindo resposta mais rápida das equipes que trabalham no patrulhamento dos eventos.



As imagens captadas também serão compartilhadas com as Secretarias Municipais do Ambiente, por meio da Fiscalização Ambiental, e de Ordem Pública, responsável pelas Posturas, para reforçar a fiscalização do comércio ambulante e do comportamento dos foliões, especialmente no cumprimento das normas vigentes.



A Prefeitura reforçou que está proibida a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro durante a passagem dos blocos pela avenida, medida adotada para evitar acidentes e situações de risco.



Segundo o município, a atuação integrada faz parte do planejamento estratégico para assegurar um Carnaval organizado, seguro e tranquilo para moradores e turistas.