Publicado 13/02/2026 15:19

Búzios - Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), realizada na manhã desta quinta-feira (12), resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de mais de R$ 35 mil em espécie em Armação dos Búzios. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e cumpriu mandados de busca em quatro bairros da cidade.



Durante a operação, agentes apreenderam porções de maconha, balanças de precisão, celulares, um triturador, uma máquina para confecção de cigarro artesanal, munições calibre .38 e cadernos com anotações. Três pessoas foram conduzidas à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) para prestar esclarecimentos.



Os criminosos, identificados como K.P.C.M., de 28 anos, e I.M.D.C., de 25, permaneceram presos após autuação por tráfico e associação ao tráfico de drogas, enquanto E.M.C.D.A., de 46 anos, foi liberado após enquadramento no artigo 28 da mesma lei.



A operação contou com apoio do 25º Batalhão de PM de Cabo Frio e do CSI/MPRJ. Todo o material apreendido segue sob análise da polícia, que investiga a rede de tráfico na cidade.