Publicado 15/02/2026 22:11

Búzios - Duas residências foram alvo de furtos na tarde desta sexta-feira (13) de Carnaval, na Rua Maria Helena Motta Paes, no bairro da Ferradura, em Armação dos Búzios. O crime ocorreu por volta das 13h20 e foi registrado por câmeras de segurança de um dos imóveis.



De acordo com informações preliminares, dois homens, aparentando serem turistas e carregando mochilas nas costas, arrombaram os portões laterais de duas casas e furtaram objetos pertencentes a hóspedes que estavam hospedados nos locais. Entre os itens levados estão cartões bancários, perfume, mochila e outros pertences pessoais.



Ainda segundo relatos, ao invadirem a segunda residência, os suspeitos se depararam com a secretária do imóvel, que realizava a limpeza no momento da ação. Ao perceberem a presença da funcionária, os dois fugiram correndo, como mostram as imagens do sistema de monitoramento.



O caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia, que informou que as investigações já estão em andamento. As imagens também foram encaminhadas à Prefeitura para que o sistema de monitoramento do município auxilie na identificação dos autores.



Novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.