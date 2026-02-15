Casas são invadidasJornal Folha de Búzios
De acordo com informações preliminares, dois homens, aparentando serem turistas e carregando mochilas nas costas, arrombaram os portões laterais de duas casas e furtaram objetos pertencentes a hóspedes que estavam hospedados nos locais. Entre os itens levados estão cartões bancários, perfume, mochila e outros pertences pessoais.
Ainda segundo relatos, ao invadirem a segunda residência, os suspeitos se depararam com a secretária do imóvel, que realizava a limpeza no momento da ação. Ao perceberem a presença da funcionária, os dois fugiram correndo, como mostram as imagens do sistema de monitoramento.
O caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia, que informou que as investigações já estão em andamento. As imagens também foram encaminhadas à Prefeitura para que o sistema de monitoramento do município auxilie na identificação dos autores.
Novas informações sobre o caso poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações.
