Fiscalização náutica - Ascom

Fiscalização náuticaAscom

Publicado 13/02/2026 18:40

Búzios - Uma operação de fiscalização náutica foi realizada nesta sexta-feira (13), nas praias de Búzios, em ação integrada da Marinha do Brasil e das Secretarias Municipais de Ordem Pública (Náutica e Postura) e de Segurança Pública (GCM e Guarda-vidas). A iniciativa reforçou o ordenamento das embarcações e intensificou a fiscalização em terra, ampliando a segurança para moradores e turistas.



A operação ocorreu nas praias Praia de João Fernandes, Praia da Azeda, Praia da Azedinha e Praia da Ferradura, pontos de grande circulação de embarcações e visitantes.



Durante a ação, foram fiscalizadas embarcações como lanchas, jet skis e escunas, com verificação da documentação obrigatória, habilitação dos condutores e cumprimento das normas de segurança da navegação. A operação também teve como objetivo coibir irregularidades, prevenir acidentes e reforçar o respeito às áreas delimitadas para banho e tráfego náutico.



Em terra, as equipes intensificaram a fiscalização contra a venda ilegal de passeios e a atuação de prestadores de serviço sem autorização para exercer a atividade. A medida visa assegurar que as atividades turísticas ocorram dentro da legalidade, garantindo qualidade no atendimento e proteção aos consumidores.



Segundo os órgãos envolvidos, a operação é de grande relevância para a segurança da população, contribuindo para a redução de riscos no mar e para a preservação ambiental das áreas costeiras do município. A Prefeitura de Búzios reforça que ações integradas como essa continuarão sendo realizadas, especialmente em períodos de maior movimento, fortalecendo o ordenamento e a segurança nas praias da cidade.