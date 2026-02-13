Fiscalização náuticaAscom
A operação ocorreu nas praias Praia de João Fernandes, Praia da Azeda, Praia da Azedinha e Praia da Ferradura, pontos de grande circulação de embarcações e visitantes.
Durante a ação, foram fiscalizadas embarcações como lanchas, jet skis e escunas, com verificação da documentação obrigatória, habilitação dos condutores e cumprimento das normas de segurança da navegação. A operação também teve como objetivo coibir irregularidades, prevenir acidentes e reforçar o respeito às áreas delimitadas para banho e tráfego náutico.
Em terra, as equipes intensificaram a fiscalização contra a venda ilegal de passeios e a atuação de prestadores de serviço sem autorização para exercer a atividade. A medida visa assegurar que as atividades turísticas ocorram dentro da legalidade, garantindo qualidade no atendimento e proteção aos consumidores.
Segundo os órgãos envolvidos, a operação é de grande relevância para a segurança da população, contribuindo para a redução de riscos no mar e para a preservação ambiental das áreas costeiras do município. A Prefeitura de Búzios reforça que ações integradas como essa continuarão sendo realizadas, especialmente em períodos de maior movimento, fortalecendo o ordenamento e a segurança nas praias da cidade.
