Confusão - Manchete Lagos

Confusão Manchete Lagos

Publicado 18/02/2026 14:42

Búzios - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma briga envolvendo um grupo de pessoas e agentes da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios.



O caso ocorreu na noite de sábado (14), nas proximidades do Trevo do Ceceu, no bairro Manguinhos.



De acordo com nota oficial da corporação, o condutor de um veículo estacionado em desacordo com a legislação foi abordado por um agente que constatou a infração.



Segundo a GCM, o motorista se recusou a atender à determinação e passou a ofender verbalmente os agentes que atuavam na ocorrência.



Ainda conforme a nota, além da infração de trânsito, a conduta do motorista passou a configurar desobediência e desacato. Pessoas que o acompanhavam também teriam se envolvido na situação, com ofensas verbais e agressões físicas contra os agentes.



Diante dos fatos, os guardas municipais deram voz de prisão aos envolvidos, conforme a legislação. A corporação disse que os registros em vídeo divulgados nas redes sociais foram feitos após o início da intervenção e mostram parte da ocorrência.



A Guarda Civil Municipal informou que adotou as medidas administrativas e legais cabíveis na mesma noite e que o caso foi encaminhado às autoridades responsáveis para apuração.