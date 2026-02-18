Confusão Manchete Lagos
O caso ocorreu na noite de sábado (14), nas proximidades do Trevo do Ceceu, no bairro Manguinhos.
De acordo com nota oficial da corporação, o condutor de um veículo estacionado em desacordo com a legislação foi abordado por um agente que constatou a infração.
Segundo a GCM, o motorista se recusou a atender à determinação e passou a ofender verbalmente os agentes que atuavam na ocorrência.
Ainda conforme a nota, além da infração de trânsito, a conduta do motorista passou a configurar desobediência e desacato. Pessoas que o acompanhavam também teriam se envolvido na situação, com ofensas verbais e agressões físicas contra os agentes.
Diante dos fatos, os guardas municipais deram voz de prisão aos envolvidos, conforme a legislação. A corporação disse que os registros em vídeo divulgados nas redes sociais foram feitos após o início da intervenção e mostram parte da ocorrência.
A Guarda Civil Municipal informou que adotou as medidas administrativas e legais cabíveis na mesma noite e que o caso foi encaminhado às autoridades responsáveis para apuração.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.