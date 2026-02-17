Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Reprodução

Hospital Municipal Rodolpho PerisséReprodução

Publicado 17/02/2026 23:03

Búzios - O Hospital Municipal Rodolpho Perissé foi destaque nesta semana após receber elogios públicos da família do deputado federal Otoni de Paula.



Durante passagem por Armação dos Búzios, a mãe do parlamentar, Maria de Fátima de Paula, precisou de atendimento médico e foi levada ao hospital municipal. Acompanhada do filho Renato de Paula, irmão do deputado, a família buscou atendimento sem qualquer identificação ou comunicação prévia.



Segundo relato divulgado em vídeo por Renato de Paula, a mãe foi prontamente atendida pela equipe da unidade, realizou todos os exames necessários — incluindo exames de sangue e tomografia — recebeu a medicação adequada e, após avaliação médica, foi liberada.



Em gravação publicada nas redes sociais, Renato fez questão de registrar sua satisfação com a qualidade, agilidade e organização do atendimento prestado. Ele destacou que o período é de alta temporada, em pleno Carnaval, quando tradicionalmente a demanda na rede municipal de saúde aumenta consideravelmente. Ainda assim, ressaltou que o hospital manteve o fluxo de atendimento eficiente, sem filas e com rapidez nos procedimentos.



Demonstrando reconhecimento pelo serviço prestado, Renato de Paula entrou em contato com o prefeito Alexandre Martins e com o vereador Aurélio Barros para parabenizar a gestão pela qualidade do atendimento oferecido à população.



O episódio reforça o compromisso do Hospital Municipal Rodolpho Perissé com a excelência no atendimento, garantindo assistência humanizada e eficiente tanto para moradores quanto para visitantes da cidade, mesmo em períodos de grande movimentação turística.