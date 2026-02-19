Secretaria Municipal de Saúde - Reprodução

Secretaria Municipal de SaúdeReprodução

Publicado 19/02/2026 14:59

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima segunda-feira (23), às 10h, uma Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2025. O encontro será realizado na Câmara Municipal e é aberto ao público.



A audiência tem como objetivo apresentar à população os dados, ações, investimentos e resultados alcançados pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período correspondente ao terceiro quadrimestre de 2025. A iniciativa busca garantir transparência na aplicação dos recursos públicos e reforçar o compromisso da gestão com a responsabilidade na condução das políticas de saúde no município.



Durante a apresentação, serão detalhados os serviços ofertados à população, os indicadores de atendimento, os programas desenvolvidos ao longo do período, além dos investimentos realizados e das informações relacionadas à execução orçamentária e financeira da pasta.



A Prefeitura destaca a importância da participação popular e convida moradores, representantes da sociedade civil e demais interessados a acompanharem a audiência. Segundo a administração municipal, o momento é fundamental para o exercício da cidadania e para o fortalecimento do controle social sobre as ações e investimentos na área da saúde.

Divulgação Ascom