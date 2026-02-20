Ação de segurança infantil - Ascom

Búzios - Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a Prefeitura de Armação dos Búzios, realizou a ação Carnaval Protegido. Iniciativa voltada à prevenção e segurança de crianças durante a folia no município. Ao todo, a mobilização alcançou 2.600 crianças com a operação, que reuniu diferentes setores da rede de proteção.



Aproximadamente 1.100 crianças receberam pulseiras de identificação, com intuito de auxiliar na rápida localização em caso de desencontros com os responsáveis. Além disso, outras 1.500 foram atendidas pelas equipes de Coordenadoria da Criança e do Adolescente, que ofereceram orientações e suporte às famílias durante os eventos.



Durante os quatro dias de Carnaval, também foram instaladas tendas de acolhimento em pontos estratégicos da cidade, como Centro, Rasa e Manguinhos. Oferecendo apoio e contribuindo para um ambiente mais seguro.



A ação contou com a participação integrada de equipes da Guarda Mirim, Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de postura e profissionais de assistência social. Segundo a administração municipal, o resultado reforça a importância do trabalho preventivo da atuação conjunta para garantir a segurança de moradores e turistas durante os grandes eventos em Armação dos Búzios.



Não houve registro de ocorrências graves envolvendo crianças e adolescentes durante o período. A expectativa é que a iniciativa continue sendo realizada, ampliando o alcance e fortalecendo a rede de proteção à infância no município.