Renata Cristiane
Búzios - A Secretaria de Administração da Prefeitura de Búzios divulgou, nesta quinta-feira (19), a lista dos estudantes aprovados no Programa Ônibus Universitário. A iniciativa assegura o transporte de alunos do município para instituições de ensino superior e técnico, reforçando o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso à educação e o apoio à formação acadêmica.

A listagem completa dos contemplados está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura. O Programa Ônibus Universitário oferece suporte no deslocamento diário de estudantes buzianos para universidades e cursos técnicos em cidades da região, contribuindo para a permanência dos alunos no ensino superior e reduzindo os custos com transporte.

De acordo com a Secretaria de Administração, a divulgação do resultado final segue o cronograma estabelecido no edital, garantindo transparência e organização no processo seletivo. Os estudantes aprovados devem ficar atentos às orientações complementares que poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

A Prefeitura reforça que investir na educação é investir no futuro do município, ampliando oportunidades e fortalecendo a formação profissional da população.
DivulgaçãoAscom
