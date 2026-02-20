Transporte Reprodução
A listagem completa dos contemplados está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura. O Programa Ônibus Universitário oferece suporte no deslocamento diário de estudantes buzianos para universidades e cursos técnicos em cidades da região, contribuindo para a permanência dos alunos no ensino superior e reduzindo os custos com transporte.
De acordo com a Secretaria de Administração, a divulgação do resultado final segue o cronograma estabelecido no edital, garantindo transparência e organização no processo seletivo. Os estudantes aprovados devem ficar atentos às orientações complementares que poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
A Prefeitura reforça que investir na educação é investir no futuro do município, ampliando oportunidades e fortalecendo a formação profissional da população.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.