A prisão ocorreu após denúncia anônima sobre armazenamento de drogas e arma de fogo em uma residência na Rua Gaiola dos Loucos.
No local, os agentes localizaram o suspeito e, durante buscas autorizadas, apreenderam maconha, cocaína, ecstasy, skank, um revólver calibre .32 com munições e materiais utilizados para preparo e embalagem de drogas.
A Polícia estimou que o material apreendido equivalia a R$ 150 mil em prejuízo ao tráfico de drogas.
O suspeito foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante, e o material apreendido permaneceu à disposição da Justiça para perícia e continuidade das investigações.
