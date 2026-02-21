Preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma - Reprodução/PM

Publicado 21/02/2026 17:15

Búzios - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, prendeu um homem no bairro Geribá, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.



A prisão ocorreu após denúncia anônima sobre armazenamento de drogas e arma de fogo em uma residência na Rua Gaiola dos Loucos.



No local, os agentes localizaram o suspeito e, durante buscas autorizadas, apreenderam maconha, cocaína, ecstasy, skank, um revólver calibre .32 com munições e materiais utilizados para preparo e embalagem de drogas.



A Polícia estimou que o material apreendido equivalia a R$ 150 mil em prejuízo ao tráfico de drogas.



O suspeito foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante, e o material apreendido permaneceu à disposição da Justiça para perícia e continuidade das investigações.

