Publicado 20/02/2026 17:50

Búzios - O Carnaval 2026 em Armação dos Búzios chega ao fim neste sábado (21) com o desfile do tradicional Bloco Bendito Fruto, na Ferradura. A concentração está marcada para as 14h, na Praça da Ferradura, com saída do cortejo prevista para as 16h30. O desfile segue até as 19h30, quando será oficialmente encerrada a programação carnavalesca no município.

Ao longo de oito dias de festa, entre 11 e 21 de fevereiro, a Prefeitura promoveu uma programação descentralizada por meio da Secretaria de Turismo, levando música, cultura e entretenimento para diferentes bairros da cidade. No total, 24 blocos carnavalescos desfilaram pelas ruas de Búzios, garantindo opções variadas para moradores e visitantes.

As apresentações aconteceram durante o dia e à noite em localidades como Centro, Armação, Ossos, Rasa, Manguinhos, José Gonçalves, Tucuns, Cem Braças e Ferradura. A proposta de descentralização buscou valorizar as comunidades locais, ampliar o acesso à festa e distribuir o movimento turístico por toda a cidade.

Além do aspecto cultural, a iniciativa também contribuiu para o fortalecimento da economia local, com impacto positivo em setores como comércio, serviços e turismo.