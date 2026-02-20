Bloco Bendito FrutoAscom
Carnaval de Búzios se despede neste sábado (21) com desfile do Bloco Bendito Fruto na Ferradura
Concentração começa às 14h e cortejo encerra oficialmente a programação do Carnaval 2026 no município
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Controladoria Geral de Búzios realiza Audiência Pública para apresentar resultados do 3º quadrimestre de 2025
O encontro acontecerá na sede da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e será aberto à participação da população
Ação de segurança infantil marca o Carnaval em Búzios com 2,6 mil atendimentos
Ação da prefeitura reforçou prevenção, orientação às famílias e segurança infantil em diferentes pontos da cidade
Prefeitura de Búzios divulga resultado oficial do Programa Ônibus Universitário
A listagem completa dos contemplados está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
