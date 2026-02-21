127ª Delegacia de Polícia - Reprodução

127ª Delegacia de PolíciaReprodução

Publicado 21/02/2026 17:20

Búzios - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, cumpriu nesta sexta-feira (20) um mandado de prisão preventiva contra um homem conhecido como “GB” ou “Terror”, investigado por associação ao tráfico de drogas e apontado como líder do tráfico na localidade de Tucuns, em Búzios. A ação foi coordenada pelo delegado Lauro Coelho.

De acordo com a Polícia Civil, o homem possui antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, milícia, incêndio e confrontos armados, além de registros de prisões anteriores. Ele também é investigado por liderar a ação que resultou no incêndio de vans em Tucuns, no fim de julho.

Após meses de trabalho de inteligência, os agentes localizaram o homem na Praia de Tucuns e realizaram a abordagem de forma discreta, com posicionamento estratégico das equipes.

Durante a ação, ele resistiu à prisão e tentou avançar contra um policial para subtrair sua arma. Foram efetuados disparos que atingiram a perna do indivíduo, permitindo sua contenção.

O homem foi socorrido pela equipe policial e encaminhado para atendimento médico. Ele permanece hospitalizado sob custódia e escolta policial.