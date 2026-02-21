127ª Delegacia de PolíciaReprodução
Polícia Civil de Búzios prende homem apontado como líder do tráfico em Tucuns
Ele resistiu à prisão e foi hospitalizado após ser atingido durante abordagem policial
Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Búzios
Operação apreende drogas e arma em residência no bairro Geribá
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Carnaval de Búzios se despede neste sábado (21) com desfile do Bloco Bendito Fruto na Ferradura
Concentração começa às 14h e cortejo encerra oficialmente a programação do Carnaval 2026 no município
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Controladoria Geral de Búzios realiza Audiência Pública para apresentar resultados do 3º quadrimestre de 2025
O encontro acontecerá na sede da Câmara Municipal de Armação dos Búzios e será aberto à participação da população
