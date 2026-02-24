Operação de segurança no Carnaval 2026 - Ascom

Publicado 24/02/2026 15:39

Búzios - O balanço oficial da Operação de Carnaval 2026 em Armação dos Búzios, divulgado nesta segunda-feira (23), chama atenção para os números expressivos registrados no trânsito durante o período festivo. Entre os dias 13 e 22, foram contabilizadas 1.187 infrações de trânsito e 38 acidentes em todo o município, todos acompanhados pelas equipes de segurança.



Apesar da grande movimentação de moradores e turistas e da realização de mais de 20 blocos carnavalescos, a operação mobilizou diferentes frentes da segurança pública para atuar de forma integrada, especialmente na fiscalização viária e no patrulhamento preventivo.



Além das ocorrências no trânsito, a ação também teve foco na prevenção. Mais de mil pulseiras de identificação foram distribuídas para crianças, facilitando a rápida localização em casos de desencontro. No enfrentamento à violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha realizou dezenas de atendimentos, efetuou prisões em flagrante e recuperou um veículo.



Nas praias, o Grupamento de Guarda-Vidas registrou mais de 150 resgates realizados com sucesso ao longo do Carnaval, reforçando a atuação preventiva nas áreas de maior circulação.



A operação contou com equipes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Segurança Pública, incluindo setores de trânsito, monitoramento, fiscalização náutica e patrulhamento ostensivo.



Segundo a prefeitura, mesmo diante do elevado número de infrações e acidentes registrados, o planejamento estratégico e a atuação integrada das equipes garantiram a manutenção da ordem e dos serviços essenciais durante o Carnaval.