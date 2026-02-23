Obras de drenagem - Ascom

Publicado 23/02/2026 18:19

Búzios - A Prefeitura de Búzios informou que a Estrada Álvaro Elídio Gonçalves ficará interditada nesta segunda-feira (23), a partir das 17h, até as 8h de terça-feira (24), para a execução de obras de drenagem no local. Os serviços são realizados por meio das Secretarias de Governo e de Obras e Projetos.



Durante o período de interdição, o trânsito será desviado pela Rua Mero, que é paralela à Estrada da Fazendinha. A administração municipal orienta motoristas e pedestres a seguirem atentamente a sinalização instalada, reduzirem a velocidade e redobrarem os cuidados ao trafegar pela área, que estará em obras.



Segundo a prefeitura, a intervenção faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana do município. O objetivo principal é ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, contribuindo para a redução de pontos de alagamento e aumentando a segurança de quem circula pela região.



Após a conclusão dos serviços, a via será totalmente liberada ao tráfego. A gestão municipal reforça o pedido de compreensão da população durante o período de interdição, destacando que as melhorias trarão benefícios duradouros aos moradores.



As obras integram o projeto de reestruturação da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o município de Armação dos Búzios. O projeto contempla ainda iluminação pública, construção de calçadas e asfaltamento, promovendo a integração entre bairros e contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população buziana.