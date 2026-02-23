Obras de drenagemAscom
Durante o período de interdição, o trânsito será desviado pela Rua Mero, que é paralela à Estrada da Fazendinha. A administração municipal orienta motoristas e pedestres a seguirem atentamente a sinalização instalada, reduzirem a velocidade e redobrarem os cuidados ao trafegar pela área, que estará em obras.
Segundo a prefeitura, a intervenção faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana do município. O objetivo principal é ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, contribuindo para a redução de pontos de alagamento e aumentando a segurança de quem circula pela região.
Após a conclusão dos serviços, a via será totalmente liberada ao tráfego. A gestão municipal reforça o pedido de compreensão da população durante o período de interdição, destacando que as melhorias trarão benefícios duradouros aos moradores.
As obras integram o projeto de reestruturação da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o município de Armação dos Búzios. O projeto contempla ainda iluminação pública, construção de calçadas e asfaltamento, promovendo a integração entre bairros e contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população buziana.
