Ex-vereadora Gladys Pereira Rodrigues da CostaReprodução/PM

Publicado 24/02/2026 13:39

Búzios - A ex-vereadora de Armação dos Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa foi presa nesta terça-feira (24) após ser denunciada à Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ). Ela é acusada de integrar um esquema de “rachadinha” que teria desviado recursos públicos da Câmara Municipal de Armação dos Búzios entre os anos de 2017 e 2020.



De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a então parlamentar teria organizado um sistema de arrecadação ilegal de parte — ou até da totalidade — dos salários de assessores nomeados em seu gabinete. Após o pagamento dos vencimentos pela Câmara, os valores eram sacados em dinheiro e repassados à vereadora, tanto em espécie quanto por meio de depósitos bancários.



A pedido do Ministério Público, a Justiça expediu mandados de prisão e de busca e apreensão contra a ex-vereadora. As ordens judiciais foram cumpridas por promotores do GAECO/MPRJ e agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.



As investigações apontam que, entre 2017 e 2019, foram realizados 87 depósitos em espécie na conta da denunciada, que juntos somam R$ 206.013,37. A movimentação financeira foi analisada pela CSI/MPRJ e considerada incompatível com os rendimentos declarados à época.



Entre as provas reunidas estão depoimentos de ex-assessores, que relataram a exigência sistemática dos repasses como condição para permanecerem nos cargos comissionados. Segundo o Ministério Público, a prática era recorrente e fazia parte do funcionamento do gabinete durante o período investigado.



O inquérito também identificou a nomeação de familiares para cargos na estrutura do gabinete parlamentar. Ainda conforme o MPRJ, parte dos investigados — incluindo assessores — confessou a participação no esquema e firmou Acordos de Não Persecução Penal, colaborando com as apurações.



A denúncia agora será analisada pelo Judiciário, que decidirá sobre o recebimento da ação penal e os próximos desdobramentos do caso.