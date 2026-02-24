Suspeito, Denis Silva da Costa - Reprodução/PM

Suspeito, Denis Silva da CostaReprodução/PM

Publicado 24/02/2026 18:25

Búzios - Um homem foi preso nesta terça-feira (24) em Armação dos Búzios, acusado de tentativa de feminicídio contra a esposa e tentativa de homicídio contra o filho de apenas 3 meses. A prisão foi cumprida pela 127ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado titular, Dr. Lauro Coelho, no âmbito da Operação Espoliador.



O suspeito, Denis Silva da Costa, havia se evadido do local após cometer os crimes. A vítima, brutalmente atacada, sofreu seis facadas, atingindo braço, tórax, ombro e pescoço, colocando sua vida em risco. O bebê também foi ferido na perna. Ambos foram socorridos e receberam atendimento de emergência no Hospital Rodolpho Perissé.



A ação rápida da 127ª DP demonstra que em Búzios violência doméstica e crimes contra mulheres e crianças não são tolerados de jeito algum. O delegado reforça que quem comete esse tipo de crime será identificado e preso, mostrando que a cidade mantém rigor absoluto no enfrentamento à violência familiar.



Medidas protetivas de urgência foram solicitadas e estão sendo acompanhadas pela equipe policial. A Polícia Civil reforça que denúncias rápidas salvam vidas e garantem proteção às vítimas.



Disque Denúncia: (21) 2253-1177

WhatsApp – 127ª DP: (22) 99219-2042