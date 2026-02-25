Calendário Oficial de Eventos - Ascom

Calendário Oficial de EventosAscom

Publicado 25/02/2026 15:09

Búzios - A Prefeitura de Búzios lança, nesta segunda-feira (2), às 18h30, no Ferradura Resort, o Calendário Oficial de Eventos 2026 do município. Considerada pela gestão como “a melhor temporada”, a fase de execução dos eventos estratégicos tem como objetivo equilibrar a ocupação turística, movimentar a economia e gerar emprego e renda para moradores e empresários do setor.



A divulgação antecipada das datas permite planejamento por parte do trade turístico, amplia a visibilidade do destino e consolida Búzios como referência em eventos fora da alta temporada. Durante a cerimônia, serão apresentados os principais destaques e as estratégias adotadas para potencializar o calendário anual.



Entre os destaques da programação estão o tradicional Festival Gastronômico de Búzios, que valoriza a culinária local e atrai visitantes de diversas regiões, e o MPBúzios, evento dedicado à música popular brasileira, que já integra o calendário cultural da cidade. A agenda também contempla competições esportivas, festivais culturais e celebrações tradicionais que reforçam a identidade do município.

