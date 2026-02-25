Calendário Oficial de EventosAscom
A divulgação antecipada das datas permite planejamento por parte do trade turístico, amplia a visibilidade do destino e consolida Búzios como referência em eventos fora da alta temporada. Durante a cerimônia, serão apresentados os principais destaques e as estratégias adotadas para potencializar o calendário anual.
Entre os destaques da programação estão o tradicional Festival Gastronômico de Búzios, que valoriza a culinária local e atrai visitantes de diversas regiões, e o MPBúzios, evento dedicado à música popular brasileira, que já integra o calendário cultural da cidade. A agenda também contempla competições esportivas, festivais culturais e celebrações tradicionais que reforçam a identidade do município.
