Jacaré é encontrado morto@buzioslocaltrilhasoficial
Segundo o relato, o animal estava em avançado estado de decomposição. O corpo apresentava inchaço e um detalhe chamou a atenção: as patas dianteiras estavam intactas, enquanto as duas traseiras aparentavam ter sido arrancadas.
Ainda não há confirmação sobre a causa da morte. Uma das hipóteses é que o jacaré tenha sido atacado por outro da mesma espécie. Também existe a possibilidade de que, já morto, o corpo tenha sido parcialmente consumido por outro animal.
O caso deve ser comunicado aos órgãos ambientais para avaliação e eventual remoção da carcaça. A orientação é que ninguém se aproxime do animal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.