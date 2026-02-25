Jacaré é encontrado morto - @buzioslocaltrilhasoficial

Publicado 25/02/2026 14:04

Búzios - Um condutor de trilhas encontrou um jacaré morto na lagoa atrás do estacionamento Eco Parking Búzios, em Armação dos Búzios.



Segundo o relato, o animal estava em avançado estado de decomposição. O corpo apresentava inchaço e um detalhe chamou a atenção: as patas dianteiras estavam intactas, enquanto as duas traseiras aparentavam ter sido arrancadas.



Ainda não há confirmação sobre a causa da morte. Uma das hipóteses é que o jacaré tenha sido atacado por outro da mesma espécie. Também existe a possibilidade de que, já morto, o corpo tenha sido parcialmente consumido por outro animal.



O caso deve ser comunicado aos órgãos ambientais para avaliação e eventual remoção da carcaça. A orientação é que ninguém se aproxime do animal.