Búzios - Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nesta quarta-feira (25), uma mulher de 25 anos acusada de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra dois turistas peruanos em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.



Cynthia Regina Souza de Oliveira foi localizada enquanto se exercitava em uma academia nas proximidades da Comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, após trabalhos de inteligência e monitoramento da especializada. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Búzios.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2025. As vítimas conheceram Cynthia e outras duas mulheres na Lapa, no Rio de Janeiro, local frequentado por turistas estrangeiros. Após a aproximação, o grupo seguiu para um hotel na capital e, em seguida, viajou para Búzios, onde os peruanos já haviam alugado uma casa por temporada.



Segundo a Polícia Civil, durante o fim de semana, de sábado para domingo, e na virada para segunda-feira, os turistas foram dopados. As criminosas aproveitaram o estado das vítimas para roubar joias de ouro, cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 15 mil reais, carteiras e um relógio de alto valor da marca Rolex.



Em depoimento, a delegada Patrícia Alemany afirmou que o grupo atuava de forma organizada e que as mulheres raramente agiam sozinhas. Ela destacou ainda que, embora muitas pessoas minimizem esse tipo de crime, trata-se de roubo, com risco real à vida das vítimas, já que a substância utilizada pode causar até a morte.



Ainda conforme a investigação, havia um acordo prévio para pagamento de 1.300 dólares pelos serviços das mulheres, mas, mesmo após receber o valor, elas teriam aplicado o golpe. As vítimas, já no Peru, participaram do reconhecimento por meio dos trâmites legais.



Segundo a especializada, esta é a segunda prisão de Cynthia pelo mesmo crime. Ela possui seis anotações criminais por associação criminosa, furto e roubo, inclusive na modalidade “Boa Noite, Cinderela”.



Uma das comparsas foi presa em setembro do ano passado, mas atualmente responde em liberdade com tornozeleira eletrônica. A terceira suspeita segue sendo procurada. As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos no esquema criminoso.

