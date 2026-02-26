Cynthia Regina Souza de OliveiraReprodução/PM
Cynthia Regina Souza de Oliveira foi localizada enquanto se exercitava em uma academia nas proximidades da Comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, após trabalhos de inteligência e monitoramento da especializada. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Búzios.
De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2025. As vítimas conheceram Cynthia e outras duas mulheres na Lapa, no Rio de Janeiro, local frequentado por turistas estrangeiros. Após a aproximação, o grupo seguiu para um hotel na capital e, em seguida, viajou para Búzios, onde os peruanos já haviam alugado uma casa por temporada.
Segundo a Polícia Civil, durante o fim de semana, de sábado para domingo, e na virada para segunda-feira, os turistas foram dopados. As criminosas aproveitaram o estado das vítimas para roubar joias de ouro, cerca de 5 mil dólares, aproximadamente 15 mil reais, carteiras e um relógio de alto valor da marca Rolex.
Em depoimento, a delegada Patrícia Alemany afirmou que o grupo atuava de forma organizada e que as mulheres raramente agiam sozinhas. Ela destacou ainda que, embora muitas pessoas minimizem esse tipo de crime, trata-se de roubo, com risco real à vida das vítimas, já que a substância utilizada pode causar até a morte.
Ainda conforme a investigação, havia um acordo prévio para pagamento de 1.300 dólares pelos serviços das mulheres, mas, mesmo após receber o valor, elas teriam aplicado o golpe. As vítimas, já no Peru, participaram do reconhecimento por meio dos trâmites legais.
Segundo a especializada, esta é a segunda prisão de Cynthia pelo mesmo crime. Ela possui seis anotações criminais por associação criminosa, furto e roubo, inclusive na modalidade “Boa Noite, Cinderela”.
Uma das comparsas foi presa em setembro do ano passado, mas atualmente responde em liberdade com tornozeleira eletrônica. A terceira suspeita segue sendo procurada. As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos no esquema criminoso.
