Búzios - A Prefeitura de Búzios continua nas ruas prestando suporte às famílias atingidas pelas fortes chuvas que alcançaram o município na quinta (26) e sexta-feira (27). Neste sábado (28), equipes da Assistência Social se mobilizaram no território, atuando de forma integrada com os demais setores e também em cooperação com o município de Cabo Frio, garantindo acolhimento, orientação e apoio às famílias.
A Secretaria informa que as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão de prontidão para atendimento e orientações por telefone. Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com o CRAS de seu território:
