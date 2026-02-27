Chuva intensa - Ascom

Publicado 27/02/2026 18:24

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios informou que a atuação de um sistema de baixa pressão na costa, associada à passagem de uma frente fria e a um corredor de umidade, provocou chuva de moderada a muito forte no município entre a noite de quinta-feira (26) e esta sexta-feira (27).



De acordo com a Defesa Civil, somente na quinta-feira, no intervalo entre 16h45 e 20h50, foram registrados 108 milímetros de precipitação. Já na madrugada desta sexta-feira, entre 0h e 7h, o volume acumulado foi de mais 5 milímetros.



A chuva segue ao longo do dia, com previsão de até 200 milímetros acumulados, o que mantém o nível de atenção das equipes municipais. O prefeito Alexandre Martins acompanha as ações emergenciais e está nas ruas junto aos profissionais envolvidos no atendimento à população.



Equipes da Defesa Civil, Serviços Públicos, Saneamento e Drenagem permanecem mobilizadas, realizando ações preventivas e emergenciais, como a desobstrução de ralos, bueiros e galerias pluviais, além do monitoramento de áreas com maior risco de alagamentos.



A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda também atua nas ruas, prestando assistência às famílias que tiveram residências atingidas pela água. O trabalho inclui levantamento de demandas e encaminhamento de suporte. A orientação é para que moradores que necessitem de apoio procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.



Como medida preventiva, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia suspendeu as aulas nesta sexta-feira (27) em todas as unidades da rede municipal, visando garantir a segurança de estudantes, profissionais da educação e da comunidade escolar.



Segundo a Defesa Civil do Estado, o mesmo sistema meteorológico atingiu outras regiões do Rio de Janeiro, como Baixada Litorânea, Norte, Noroeste, Serrana, Costa Verde, Capital e Sul Fluminense, com registros de chuva moderada a muito forte. Para as próximas horas, a previsão indica continuidade de chuva moderada em parte do estado, além de ventos fracos a moderados, predominando das direções sudeste e sudoeste.



A Prefeitura reforça a importância de que a população acompanhe apenas os alertas oficiais e, em situações de emergência, acione a Defesa Civil. Banhistas e pescadores devem evitar o acesso ao mar, especialmente em caso de ventos mais intensos. Ocorrências como alagamentos, rachaduras ou deslizamentos podem ser comunicadas pelo telefone (22) 2350-6008. O município segue em monitoramento constante das condições meteorológicas.