Escola Estadual Municipalizada Prof.ª Eulina de Assis MarquesReprodução

Publicado 27/02/2026 17:56

Búzios - Diante dos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade entre esta quinta e sexta-feira (26 e 27), a Prefeitura de Armação dos Búzios abriu, nesta sexta-feira (27), um ponto de coleta para receber doações destinadas às famílias afetadas.



O ponto de arrecadação funciona na Escola Estadual Municipalizada Prof.ª Eulina de Assis Marques, na Avenida 12 de Novembro, no bairro São José. O local contará com equipes da Prefeitura de prontidão e permanecerá em funcionamento durante todo o final de semana.



Neste momento, a maior demanda é por itens essenciais para o atendimento emergencial das famílias que foram afetadas. Estão sendo arrecadados cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, água potável, roupas de cama, colchões, roupas e outros.



A Prefeitura reforça que este é um momento de união e solidariedade e solicita o apoio da população para contribuir com as doações.

Divulgação Ascom