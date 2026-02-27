Escola Estadual Municipalizada Prof.ª Eulina de Assis MarquesReprodução
O ponto de arrecadação funciona na Escola Estadual Municipalizada Prof.ª Eulina de Assis Marques, na Avenida 12 de Novembro, no bairro São José. O local contará com equipes da Prefeitura de prontidão e permanecerá em funcionamento durante todo o final de semana.
Neste momento, a maior demanda é por itens essenciais para o atendimento emergencial das famílias que foram afetadas. Estão sendo arrecadados cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, água potável, roupas de cama, colchões, roupas e outros.
A Prefeitura reforça que este é um momento de união e solidariedade e solicita o apoio da população para contribuir com as doações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.