Publicado 02/03/2026 14:22

Búzios - Uma briga envolvendo turistas foi flagrada em uma rua de Armação dos Búzios e chamou a atenção de moradores e visitantes que estavam nas proximidades.



Imagens feitas por populares mostram o momento da confusão. Durante a discussão, é possível ouvir a expressão em espanhol “¿qué pasa?”, indicando a presença de estrangeiros entre os envolvidos. O episódio gerou curiosidade e movimentação no local, mas não há informações sobre feridos.



Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o que teria motivado a briga. Também não há confirmação se a ocorrência foi registrada em delegacia ou se houve intervenção de autoridades.