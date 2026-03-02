BrigaReprodução
Imagens feitas por populares mostram o momento da confusão. Durante a discussão, é possível ouvir a expressão em espanhol “¿qué pasa?”, indicando a presença de estrangeiros entre os envolvidos. O episódio gerou curiosidade e movimentação no local, mas não há informações sobre feridos.
Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o que teria motivado a briga. Também não há confirmação se a ocorrência foi registrada em delegacia ou se houve intervenção de autoridades.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.