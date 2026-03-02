Secretaria de Administração, contempla as universidades Anhanguera ? UNOPAR e a UNIASSELVIAscom
O acordo com a UNOPAR foi formalizado durante reunião entre a secretária de Administração, Joice Costa, e representantes da instituição, incluindo a gestora dos polos Cabo Frio e Búzios, Mariana Aguiar, e a coordenadora de Estágios, Célia Regina. A minuta do convênio foi assinada pelo prefeito Alexandre Martins, e seguirá para publicação no Diário Oficial do Município.
A parceria garante que estudantes buzianos matriculados nas instituições conveniadas possam cumprir seus estágios supervisionados nos setores da Prefeitura, realizando a formação prática em seu próprio município. A medida fortalece a integração entre o poder público e as universidades, além de contribuir para a qualificação profissional dos alunos.
Também foi realizada reunião com a gestora do polo Búzios da UNIASSELVI, Lorena Gonçalves, com o objetivo de alinhar a inserção de novos estagiários e acompanhar os estudantes que já atuam na administração municipal, conforme convênio vigente.
Segundo a Secretaria de Administração, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a formação acadêmica e profissional dos universitários de Búzios, criando oportunidades concretas de aprendizado e experiência no serviço público.
