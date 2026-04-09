O fogo teria sido provocado por moradores que atearam chamas em resíduos descartados clandestinamente no local. - Reprodução/

O fogo teria sido provocado por moradores que atearam chamas em resíduos descartados clandestinamente no local.Reprodução/

Publicado 09/04/2026 13:07

Búzios - A Defesa Civil de Búzios atuou nesta terça-feira (7) no bairro de Cem Braças para conter um princípio de incêndio em uma área pública utilizada de forma irregular para o descarte de lixo.



De acordo com o órgão, o fogo teria sido provocado por moradores que atearam chamas em resíduos descartados clandestinamente no local. A situação gerou intensa fumaça, que atingiu residências próximas e representou risco à saúde da população, especialmente de crianças e idosos.



A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que conseguiram controlar o incêndio e evitar maiores danos. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Flávio Salme, após o combate às chamas, foi solicitada à Secretaria de Serviços Públicos a realização de uma nova limpeza na área, com o envio de máquinas e caminhões.



Ainda conforme o órgão, o descarte irregular de lixo no local tem contribuído para o surgimento de problemas sanitários, como a proliferação de animais, incluindo ratos. Apesar das limpezas frequentes realizadas pela prefeitura, a área volta a ser ocupada de forma clandestina.



A Prefeitura informou que estuda medidas para coibir a prática, entre elas o cercamento do espaço, com o objetivo de impedir o acesso indevido e preservar a área pública.



A Defesa Civil reforçou o pedido de colaboração da população no combate ao descarte irregular. Moradores podem ajudar registrando imagens de infratores e placas de veículos, encaminhando as informações aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis.



O município alerta que o descarte irregular de lixo é proibido e traz prejuízos à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida da população.