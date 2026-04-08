Em Búzios, o índice não só evoluiu, como ultrapassou a meta projetada. - Reprodução/

Em Búzios, o índice não só evoluiu, como ultrapassou a meta projetada.Reprodução/

Publicado 08/04/2026 14:42

Búzios - Búzios saiu na frente e alcançou, antes do prazo, um resultado que só era esperado para o ano que vem. A cidade superou a meta do Índice de Criança Alfabetizada (ICA), indicador do Governo Federal que mede o nível de leitura e escrita entre alunos do 2º ano da rede pública.



Na prática, isso significa que mais crianças estão aprendendo a ler e escrever no tempo certo, um avanço que coloca o município em posição de destaque no cenário educacional.



O ICA faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e avalia, ano a ano, quantos estudantes atingem o nível adequado de alfabetização. Em Búzios, o índice não só evoluiu, como ultrapassou a meta projetada, antecipando para 2025 um resultado que era esperado apenas em 2026.



Nos bastidores desse desempenho estão ações contínuas dentro das escolas, com participação direta da Secretaria Municipal de Educação e das equipes pedagógicas. A articulação entre professores, gestores e técnicos tem sido apontada como peça-chave para garantir que o aprendizado aconteça de forma consistente desde os primeiros anos.



Segundo a articuladora do programa no município, Ana Cláudia Cardoso, o resultado é fruto de um trabalho coletivo e alinhado. Já o secretário de Educação, Rodrigo Ramalho, reforçou que o foco segue sendo a qualidade do ensino e o acompanhamento próximo dos alunos.



Mais do que números, o avanço representa uma mudança concreta na base da educação pública local. Com isso, Búzios se consolida como referência quando o assunto é alfabetização na idade certa, um passo importante para ampliar oportunidades e reduzir desigualdades no futuro.



Nos bastidores desse desempenho estão ações contínuas dentro das escolas, com participação direta da Secretaria Municipal de Educação e das equipes pedagógicas. Produção/