De acordo com o relato, uma estudante de 13 anos acionou a equipe que realizava a travessia de alunos. Reprodução/
Guarda Municipal prende homem por importunação sexual de adolescente em Búzios
Suspeito exibia partes íntimas e proferia ofensas durante travessia escolar; flagrante ocorreu no bairro da Rasa
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Suspeito exibia partes íntimas e proferia ofensas durante travessia escolar; flagrante ocorreu no bairro da Rasa
Incêndio em vegetação mobiliza bombeiros e atinge área em Búzios
O Corpo de Bombeiros foi prontamente mobilizado, realizando o deslocamento até o local e atuando de forma eficaz no combate às chamas, que foram controladas sem registro de feridos ou impactos diretos à população
De volta ao jogo: Alair Corrêa anuncia planos para 2028 e mira 2032
Ex-prefeito de Cabo Frio quer disputar vaga de vereador antes de tentar novo mandato no Executivo, o qual já comandou por quatro vezes
Agenda semanal no Rio reforça peso político de Dr Serginho dentro do PL
Movimentação do prefeito de Cabo Frio inclui articulações do PL e evento que marca ascensão de Gabi Azevedo
Furto de bicicleta: Imagens de câmera registram ação de mulher em Búzios
Registro de segurança mostra invasão durante a madrugada no Bosque de Geribá e leva à abertura de investigação na Polícia Civil sobre o desaparecimento de uma bicicleta em imóvel residencial
Homem é preso por mandado judicial em Búzios
Ele foi localizado por policiais, encaminhado à unidade e permanece à disposição da Justiça
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