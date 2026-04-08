De acordo com o relato, uma estudante de 13 anos acionou a equipe que realizava a travessia de alunos. - Reprodução/

De acordo com o relato, uma estudante de 13 anos acionou a equipe que realizava a travessia de alunos. Reprodução/

Publicado 08/04/2026 14:36

Búzios - Agentes da Guarda Civil Municipal prenderam um homem na Rua Sapoti, no bairro da Rasa, em Búzios, na última sexta-feira (3). A prisão ocorreu nas proximidades do Instituto de Educação e Formação Integral (INEFI) após denúncia de importunação sexual.

De acordo com o relato, uma estudante de 13 anos acionou a equipe que realizava a travessia de alunos. A jovem informou que o homem exibia órgãos genitais e dirigia frases às estudantes que passavam pelo local.

Os agentes localizaram o suspeito nas imediações e efetuaram a detenção. O homem foi conduzido à 127ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e permanece sob responsabilidade da autoridade policial.