Segundo a investigação, o homem responde por extorsão qualificada, lesão corporal, ameaça e incêndio. - Reprodução

Segundo a investigação, o homem responde por extorsão qualificada, lesão corporal, ameaça e incêndio.Reprodução

Publicado 07/04/2026 13:20

Búzios - A equipe da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios cumpriu, nesta segunda-feira (6), um mandado de prisão contra um homem no município.



De acordo com a Polícia Civil, agentes realizaram a abordagem nas proximidades da sede da unidade, no bairro Ferradura. Durante a ação, foi feita consulta aos sistemas, que apontou a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Magé.



Segundo a investigação, o homem responde por extorsão qualificada, lesão corporal, ameaça e incêndio. Ainda conforme a polícia, não houve resistência durante a abordagem, o que permitiu o cumprimento da ordem judicial.



Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos. Ele permanece preso à disposição da Justiça.