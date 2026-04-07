Diante da situação, Claudia deixou o local e procurou outra barraca nas proximidades, onde afirmou ter sido tratada com respeito e dignidade. - Reprodução

Diante da situação, Claudia deixou o local e procurou outra barraca nas proximidades, onde afirmou ter sido tratada com respeito e dignidade.Reprodução

Publicado 07/04/2026 12:41

Búzios - A influenciadora digital Claudia Sousa, conhecida pelos vídeos bem-humorados em que prepara receitas “do jeito que seu Dantas gosta”, usou as redes sociais para relatar uma situação de constrangimento vivida durante um passeio em Armação dos Búzios.



Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Claudia contou que foi mal recebida ao chegar a um estabelecimento na Praia do Canto, identificado como Bar do Leco. A influenciadora está em um cruzeiro ancorado na cidade e decidiu aproveitar o domingo de sol ao lado da família.



Segundo o relato, ela tentava se acomodar em uma barraca de praia quando foi abordada de forma ríspida por uma funcionária do local. “Vê se não mexe nas coisas dos meus clientes”, teria dito a mulher, em tom que, de acordo com Claudia, foi agressivo e constrangedor.



A influenciadora afirmou que estava acompanhada de familiares, incluindo um bebê, e que não mexia em pertences de terceiros, apenas buscava uma cadeira para sentar. “Não sou ladra, não mexo em nada de ninguém. E piorou porque eu estava com um bebê. Não aceito que maltratem crianças de jeito nenhum”, desabafou. Ela também relatou que outras falas ofensivas teriam sido ditas, incluindo um comentário para que ela “voltasse para sua terra”.



Diante da situação, Claudia deixou o local e procurou outra barraca nas proximidades, onde afirmou ter sido tratada com respeito e dignidade.



Durante o episódio, um morador da cidade, identificado como Pedro, interveio e prestou apoio à influenciadora. Ele pediu desculpas pela situação e destacou que a praia é um espaço público e deve ser acolhedor tanto para moradores quanto para turistas.



A influenciadora agradeceu publicamente o gesto de solidariedade.