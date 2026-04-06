Maus-tratos a animais é crime previsto em lei. O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes.Reprodução
Homem é denunciado por agressão a cachorro em Búzios
Ocorrência teria sido registrada em frente à castra móvel e mobiliza apuração das autoridades após relatos divulgados nas redes sociais e manifestação de vereador
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Abril Azul mobiliza autoridades e reforça políticas de inclusão em Arraial
Iluminação do pórtico e aniversário da Casa do Autista evidenciam avanço no atendimento e articulação entre secretarias
Medalha Sheila Atalla une homenagem e bastidores da política local na Câmara aldeense
Entre as mulheres homenageadas estão a jornalista Renata Cristiane, a médica Melania Hoffman e a deputada federal Laura Carneiro
MP mira eleição antecipada e pressiona Câmara de São Pedro da Aldeia
Promotoria recomenda anulação da Mesa Diretora e acende alerta sobre recondução de Jean Pierre (PP)
Museu Oceanográfico pode ganhar aquários e virar novo polo em Arraial
Proposta foi apresentada pelo AquaRio ao prefeito Marcelo Magno (PL), ao vice Diego Silveira (MDB), ao presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, e ao diretor do IEAPM, Fábio Kenji
Dr Serginho vai pra linha de frente em Tamoios, durante temporal em Cabo Frio
Prefeito acompanha ações contra alagamentos e promete obras de drenagem no segundo distrito
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