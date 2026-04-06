Maus-tratos a animais é crime previsto em lei. O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes. - Reprodução

Maus-tratos a animais é crime previsto em lei. O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes.Reprodução

Publicado 06/04/2026 12:46

Búzios - Um caso de maus-tratos a animal foi denunciado em Armação dos Búzios. Um homem é acusado de agredir um cachorro em frente à unidade da castra móvel do município, conforme relatos divulgados nas redes sociais.

A denúncia foi mencionada pelo vereador Toni Russo, que informou acompanhar o caso e solicitar a identificação do responsável. Ele afirmou que a agressão contra animal é considerada crime.

Segundo as informações, o fato teria ocorrido em via pública. Publicações nas redes sociais pedem que pessoas com informações sobre o suspeito procurem as autoridades, inclusive de forma anônima.

Maus-tratos a animais é crime previsto em lei. O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Armação dos Búzios para obter mais informações sobre o caso. A Prefeitura informou que no momento do ocorrido, parte da equipe da Secretaria encontrava-se em atividade externa. A responsável foi informada por uma funcionária, por meio de mensagem, relatando o ocorrido e solicitando a verificação das imagens das câmeras de segurança.

Naquele instante, a equipe presente na unidade era composta apenas por mulheres e um adolescente. O indivíduo apresentava comportamento alterado, com postura agressiva em relação ao animal e à equipe, tendo inclusive ameaçado as funcionárias.

Diante desse cenário, e visando preservar a integridade física dos servidores, não havia condições seguras para a contenção imediata do agressor.

Ressalta-se que, em situação com a equipe completa, as medidas cabíveis seriam adotadas de forma imediata, com o acionamento da autoridade policial, a fim de impedir a saída do indivíduo com o animal e garantir sua responsabilização.

Ainda assim, a equipe presente atuou dentro das possibilidades, tentando impedir que o agressor deixasse o local com a cadela. Infelizmente, situações envolvendo pessoas agressivas ainda ocorrem, mas a conduta registrada neste caso caracteriza um grave ato de crueldade.

Diante da gravidade dos fatos, serão adotadas todas as medidas legais cabíveis, inclusive no que se refere à perda da guarda do animal, considerando a incompatibilidade dessa conduta com a tutela responsável.

O caso encontra-se sob apuração pelas autoridades competentes. Assim que houver desdobramentos, prestaremos as devidas atualizações. Seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso na defesa e proteção dos animais.