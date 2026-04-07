A temporada consolida Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do estado, mantendo presença constante nas rotas nacionais e internacionais. - Reprodução

A temporada consolida Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do estado, mantendo presença constante nas rotas nacionais e internacionais.Reprodução

Publicado 07/04/2026 13:02

Búzios - A temporada de cruzeiros voltou a mostrar a força de Armação dos Búzios no turismo internacional. O ciclo 2025/2026 foi encerrado neste domingo (5), após meses de intensa operação e fluxo constante de visitantes.

A última escala foi marcada pela chegada do navio MSC Seaview, fechando oficialmente a temporada que começou em outubro do ano passado. Ao longo do período, cerca de 300 mil turistas desembarcaram no município, movimentando o comércio, o setor de serviços e toda a cadeia ligada ao turismo.

O número reforça o papel estratégico do turismo marítimo para a economia local. Durante os meses de operação, a cidade manteve fluxo contínuo de visitantes, com impacto direto na geração de renda para comerciantes, guias, transportes e trabalhadores do setor.

Além do volume de turistas, a temporada também consolida Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do estado, mantendo presença constante nas rotas nacionais e internacionais.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o resultado é reflexo de um trabalho integrado entre equipes operacionais, setor público e parceiros envolvidos na recepção dos navios e dos passageiros.

Com o encerramento do ciclo, a expectativa agora se volta para a próxima temporada, que deve manter o município no radar das grandes operadoras de cruzeiros.