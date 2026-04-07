A temporada consolida Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do estado, mantendo presença constante nas rotas nacionais e internacionais.Reprodução
Búzios encerra temporada de cruzeiros com cerca de 300 mil visitantes
Última escala com navio marcou encerramento neste domingo (5) no município
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