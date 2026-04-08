O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Não há confirmação sobre a origem do incêndio. O caso segue em andamento. - Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Não há confirmação sobre a origem do incêndio. O caso segue em andamento.Reprodução

Publicado 08/04/2026 14:12

Búzios - Um incêndio em vegetação atingiu nesta terça-feira (7) a região de João Fernandes, em Armação dos Búzios. As chamas se espalham pela área, com registro de movimentação em pontos da vegetação.



As condições de vento contribuem para o avanço do fogo, com possibilidade de propagação para outras áreas. A fumaça é visível em diferentes pontos de João Fernandes.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Não há confirmação sobre a origem do incêndio. O caso segue em andamento.



O que diz a Prefeitura:



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Búzios. A Prefeitura informou que foi acionada, por volta das 10h30 desta terça, acerca de um incêndio em vegetação na região de João Fernandes.



O Corpo de Bombeiros foi prontamente mobilizado, realizando o deslocamento até o local e atuando de forma eficaz no combate às chamas, que foram controladas sem registro de feridos ou impactos diretos à população. A rápida atuação das equipes impediu a propagação do fogo para outras áreas.



Até o momento, não há confirmação oficial quanto à origem do incêndio, sendo a apuração de responsabilidade de competência dos órgãos responsáveis.



A Prefeitura segue acompanhando a ocorrência em articulação com os órgãos competentes, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança da população.



Ressalta-se que a prática de queimadas irregulares é proibida por lei e sujeita os responsáveis às penalidades cabíveis.