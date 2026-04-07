Ainda segundo o registro, a vítima percebeu a ausência do bem posteriormente e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou a ação criminosa. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Ainda segundo o registro, a vítima percebeu a ausência do bem posteriormente e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou a ação criminosa.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 07/04/2026 13:25

Búzios - Um furto a residência foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia após uma bicicleta ser levada do interior de um imóvel localizado no bairro Bosque de Geribá, em Armação dos Búzios.



De acordo com as informações constantes no registro de ocorrência, o crime aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (3), no intervalo aproximado entre 1h30 e 2h. Na ocasião, uma mulher, ainda não identificada, invadiu o quintal da residência sem autorização.



As imagens captadas pelo sistema de monitoramento mostram o momento em que a suspeita entra no imóvel, circula pelo espaço e, em seguida, se apodera de uma bicicleta que estava no local. Após o furto, ela deixa a residência, tomando rumo ignorado.



Ainda segundo o registro, a vítima percebeu a ausência do bem posteriormente e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou a ação criminosa. O material foi reunido e apresentado à Polícia Civil, que passa a utilizá-lo como elemento de investigação para identificação da autora.



O caso foi formalizado como furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, e segue sob responsabilidade da unidade policial da área. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização da suspeita.



A Polícia Civil segue com diligências para apurar os fatos e tentar recuperar o objeto furtado.