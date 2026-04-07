Ainda segundo o registro, a vítima percebeu a ausência do bem posteriormente e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou a ação criminosa.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios
De acordo com as informações constantes no registro de ocorrência, o crime aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (3), no intervalo aproximado entre 1h30 e 2h. Na ocasião, uma mulher, ainda não identificada, invadiu o quintal da residência sem autorização.
As imagens captadas pelo sistema de monitoramento mostram o momento em que a suspeita entra no imóvel, circula pelo espaço e, em seguida, se apodera de uma bicicleta que estava no local. Após o furto, ela deixa a residência, tomando rumo ignorado.
Ainda segundo o registro, a vítima percebeu a ausência do bem posteriormente e, ao verificar as câmeras de segurança, constatou a ação criminosa. O material foi reunido e apresentado à Polícia Civil, que passa a utilizá-lo como elemento de investigação para identificação da autora.
O caso foi formalizado como furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal, e segue sob responsabilidade da unidade policial da área. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização da suspeita.
A Polícia Civil segue com diligências para apurar os fatos e tentar recuperar o objeto furtado.
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