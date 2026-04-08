A equipe da Guarda Ambiental foi chamada e se deslocou até o local para realizar o resgate. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

A equipe da Guarda Ambiental foi chamada e se deslocou até o local para realizar o resgate.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 08/04/2026 15:37

Búzios - Uma jibóia adulta de aproximadamente 10 kg foi resgatada na manhã desta terça-feira (7) dentro de uma residência no bairro Geribá, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio. O animal foi encontrado por moradoras idosas no interior do imóvel, debaixo de um sofá.



Segundo a Prefeitura de Búzios, a ocorrência teve início após guarda-vidas serem acionados pelas moradoras. Em seguida, a equipe da Guarda Ambiental foi chamada e se deslocou até o local para realizar o resgate.



Ao chegarem, os agentes constataram que a serpente já havia sido colocada em um recipiente. Com técnicas adequadas, o animal foi recolhido com segurança e transferido para uma caixa apropriada para transporte.



A jibóia, com cerca de 2 a 3 metros de comprimento, estava aparentemente saudável e não houve registro de ataques a pessoas ou animais domésticos.



Após o resgate, o animal foi devolvido à natureza em uma área de preservação ambiental, garantindo a segurança dos moradores e o bem-estar da espécie.



A Prefeitura reforça que, ao se deparar com animais silvestres, a população deve acionar os órgãos competentes e evitar qualquer tentativa de captura por conta própria.

