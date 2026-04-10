O leiloeiro responsável já foi definido por meio de processo licitatório. - Reprodução/

O leiloeiro responsável já foi definido por meio de processo licitatório.Reprodução/

Publicado 10/04/2026 14:51

Búzios - A Prefeitura de Búzios vai realizar um leilão de veículos próprios e apreendidos no município. A ação será conduzida pela Secretaria de Ordem Pública e deve reunir 201 veículos, com anos de fabricação entre 1996 e 2021.



De acordo com a Prefeitura, o leilão incluirá automóveis da frota municipal que não estão mais em uso, principalmente por inviabilidade de manutenção devido à falta de peças, além de veículos apreendidos há anos e que ainda permanecem no pátio público sem retirada por seus proprietários.



A iniciativa tem como objetivo liberar espaço público e garantir a destinação adequada desses bens. O leiloeiro responsável já foi definido por meio de processo licitatório, conforme prevê a legislação.



A data do leilão ainda será definida e divulgada oficialmente. Segundo a administração municipal, o cronograma completo, com informações sobre local, regras de participação e demais detalhes, será publicado nos canais oficiais.



A Prefeitura orienta que proprietários de veículos apreendidos procurem a Secretaria de Ordem Pública para regularizar a situação e realizar a retirada dos bens. Caso contrário, os veículos poderão ser incluídos na lista oficial do leilão.