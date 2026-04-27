Ação resultou no recolhimento de linha chilena no município. - Reprodução/

Ação resultou no recolhimento de linha chilena no município.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 13:10

Búzios - A Secretaria de Segurança Pública de Armação dos Búzios realizou, nesta sexta-feira (24), uma operação de fiscalização em parceria com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). A ação teve como foco o combate ao uso de motocicletas adulteradas e a apreensão de materiais irregulares em diferentes pontos do município.



Coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Glaucio Moreira, a operação contou com um comboio formado por três viaturas, que percorreu bairros como José Gonçalves, Tucuns, Capão, Cem Braças e Vila Verde. O objetivo foi coibir a circulação de motos com cano de descarga adulterado, veículos em situação irregular e condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de reforçar o enfrentamento ao tráfico de drogas nessas localidades.



Durante a fiscalização, 11 motocicletas foram autuadas por irregularidades identificadas pelas equipes.



Na região da Praça da Juventude, no bairro Vila Verde, os agentes também atuaram após denúncias de moradores e transeuntes sobre o uso de linha chilena por pessoas que soltavam pipas no local. O material, considerado cortante e de alto risco, foi apreendido.



De acordo com a Secretaria, a linha chilena representa perigo significativo para motociclistas, ciclistas e pedestres, sendo proibida por lei.



Além do secretário, participaram da operação os coordenadores do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), sargento Nunes e subtenente Cedro.