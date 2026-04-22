Voltado para jovens, atletas e apreciadores da cultura urbana, o festival contará com disputas na modalidade best trick e sessões "skate for cash". - Reprodução/

Voltado para jovens, atletas e apreciadores da cultura urbana, o festival contará com disputas na modalidade best trick e sessões "skate for cash".Reprodução/

Publicado 22/04/2026 14:48

Búzios - A prefeitura de Búzios realiza na próxima sexta-feira (24), a partir das 14h, o Skate Fest na Praça do INEFI, no bairro da Rasa. O evento é gratuito e reúne competições de skate, atrações culturais e apresentações musicais.



Voltado para jovens, atletas e apreciadores da cultura urbana, o festival contará com disputas na modalidade best trick e sessões “skate for cash”. A programação inclui ainda atividades como batalha de rima, roda cultural, exposição de grafite e aulas de skate.



A parte musical terá apresentações de artistas locais e regionais, com nomes como Pedro Agualusa, Boca, Giamba, Denny, Vitu, Aladdin, Rafik, Pollo e Philemon DJ.



O evento busca incentivar a prática esportiva, ampliar o acesso a atividades culturais e fortalecer a ocupação dos espaços públicos. A iniciativa também tem como objetivo valorizar a cultura urbana e promover a integração entre esporte, arte e música no município.



A Prefeitura de Búzios destaca que o Skate Fest é aberto ao público e integra ações voltadas à juventude e ao incentivo de novos talentos na cidade.



A programação inclui ainda atividades como batalha de rima, roda cultural, exposição de grafite e aulas de skate. Reprodução/