Voltado para jovens, atletas e apreciadores da cultura urbana, o festival contará com disputas na modalidade best trick e sessões "skate for cash".Reprodução/
Voltado para jovens, atletas e apreciadores da cultura urbana, o festival contará com disputas na modalidade best trick e sessões “skate for cash”. A programação inclui ainda atividades como batalha de rima, roda cultural, exposição de grafite e aulas de skate.
A parte musical terá apresentações de artistas locais e regionais, com nomes como Pedro Agualusa, Boca, Giamba, Denny, Vitu, Aladdin, Rafik, Pollo e Philemon DJ.
O evento busca incentivar a prática esportiva, ampliar o acesso a atividades culturais e fortalecer a ocupação dos espaços públicos. A iniciativa também tem como objetivo valorizar a cultura urbana e promover a integração entre esporte, arte e música no município.
A Prefeitura de Búzios destaca que o Skate Fest é aberto ao público e integra ações voltadas à juventude e ao incentivo de novos talentos na cidade.
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