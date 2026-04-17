A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, com pena de 12 anos de reclusão.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios
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