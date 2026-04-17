A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, com pena de 12 anos de reclusão. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, com pena de 12 anos de reclusão.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 17/04/2026 15:01

Búzios - Um homem condenado por homicídio foi preso na tarde desta quinta-feira (16) em Armação dos Búzios. A ação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia, com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, a operação teve início após troca de informações de inteligência com a Polícia Federal de Macaé. Os dados indicavam que o foragido estaria atuando em uma pousada de alto padrão localizada no bairro João Fernandes.

Com base nas informações repassadas, equipes da 127ª DP, sob coordenação do delegado titular Lauro Coelho Ferreira Neto, foram até o endereço e localizaram o suspeito, identificado como Adriano Araújo da Costa.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão definitiva por condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio. A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, com pena de 12 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Civil, o homem não apresentou resistência no momento da abordagem. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.