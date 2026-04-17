Trabalhadores retiraram o animal do mar até atendimento técnico. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Trabalhadores retiraram o animal do mar até atendimento técnico.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 17/04/2026 14:37

Búzios - A manhã desta quinta-feira (16) começou com uma cena incomum e triste em Armação dos Búzios. Um golfinho de grande porte foi encontrado sem vida na faixa de areia da Praia Azeda, um dos destinos mais visitados da cidade.



O animal boiava próximo à beira-mar quando foi avistado por trabalhadores locais nas primeiras horas do dia. O primeiro a notar a presença do cetáceo foi Breno Melo, funcionário de um quiosque da região, que chegava para iniciar o expediente.



Segundo ele, o golfinho já estava parcialmente visível na água rasa quando percebeu a movimentação no local. Com apoio de outros trabalhadores, o animal foi retirado da água e colocado na areia até a chegada das equipes responsáveis.



A área onde o corpo foi encontrado fica próxima ao trecho utilizado por táxis marítimos, com circulação frequente de embarcações. O espaço foi isolado por equipes da Prefeitura de Búzios para garantir segurança e preservar o local.



Especialistas do Instituto BW, responsável pelo monitoramento e resgate de animais marinhos na região, foram acionados para recolher o animal e iniciar os procedimentos técnicos.



A expectativa é que exames apontem a espécie, o sexo e, principalmente, a causa da morte. Hipóteses como afogamento, desorientação ou possíveis impactos externos ainda serão avaliadas pelos profissionais.



O caso chamou atenção de moradores e turistas que passavam pela Praia Azeda ao longo da manhã. Muitos pararam para observar a movimentação e lamentaram a morte do animal em um cenário conhecido pela beleza natural.

