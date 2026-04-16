Durante o patrulhamento, os agentes entraram em um terreno onde encontraram uma estufa de maconha em pleno funcionamento.Reprodução/
A operação foi conduzida por equipes do PATAMO e do PPC Rasa, sob coordenação da 5ª Companhia, durante diligências relacionadas a uma ocorrência anterior registrada no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, que já havia resultado na apreensão de arma e drogas.
Durante o patrulhamento em área considerada sensível, os agentes entraram em um terreno onde encontraram uma estufa de maconha em pleno funcionamento. No local, um homem se apresentou como responsável pelo cultivo e alegou que a produção seria destinada à extração de óleo para fins medicinais.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 105 pés de maconha, além de grande quantidade de material ilícito. A ação também resultou na apreensão de 1 revólver calibre .38, 06 munições intactas, 1 simulacro de pistola, 98 pedras de crack e 56 pinos de cocaína.
A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foi instaurado inquérito e adotadas as medidas legais cabíveis. Todo o material foi apreendido.
A Polícia Militar informou que a operação faz parte do patrulhamento contínuo na região e reforçou a atuação integrada com a Polícia Civil e demais órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas na Região dos Lagos.
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