Durante o patrulhamento, os agentes entraram em um terreno onde encontraram uma estufa de maconha em pleno funcionamento. - Reprodução/

Durante o patrulhamento, os agentes entraram em um terreno onde encontraram uma estufa de maconha em pleno funcionamento.Reprodução/

Publicado 16/04/2026 17:19

Búzios - Policiais militares do 25º BPM realizaram uma grande apreensão na tarde desta quarta-feira (15), na localidade da Rasa, em Armação dos Búzios. A ação resultou na localização de uma estufa de cultivo de drogas e na apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições.



A operação foi conduzida por equipes do PATAMO e do PPC Rasa, sob coordenação da 5ª Companhia, durante diligências relacionadas a uma ocorrência anterior registrada no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, que já havia resultado na apreensão de arma e drogas.



Durante o patrulhamento em área considerada sensível, os agentes entraram em um terreno onde encontraram uma estufa de maconha em pleno funcionamento. No local, um homem se apresentou como responsável pelo cultivo e alegou que a produção seria destinada à extração de óleo para fins medicinais.



Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 105 pés de maconha, além de grande quantidade de material ilícito. A ação também resultou na apreensão de 1 revólver calibre .38, 06 munições intactas, 1 simulacro de pistola, 98 pedras de crack e 56 pinos de cocaína.



A perícia foi acionada e realizou os levantamentos no local. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foi instaurado inquérito e adotadas as medidas legais cabíveis. Todo o material foi apreendido.



A Polícia Militar informou que a operação faz parte do patrulhamento contínuo na região e reforçou a atuação integrada com a Polícia Civil e demais órgãos de segurança no combate ao tráfico de drogas na Região dos Lagos.