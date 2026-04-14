As equipes realizaram a abordagem do coletivo na rodovia, no sentido São Pedro da Aldeia. - Reprodução/

As equipes realizaram a abordagem do coletivo na rodovia, no sentido São Pedro da Aldeia.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 16:21

Búzios - Uma operação integrada entre forças de segurança resultou na prisão de uma mulher por tráfico ilícito de drogas na noite desta segunda-feira (13), por volta das 22h30, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.



A ação contou com a participação de equipes do GAT I Ala C, Serviço Reservado (P2) Ala C, PATAMO da 6ª Companhia, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 132ª Delegacia de Polícia.



De acordo com as informações, a operação foi desencadeada após trabalho de inteligência e troca de dados entre as forças, que indicavam que uma mulher estaria vindo da capital fluminense em um ônibus da empresa 1001, com destino a Búzios, transportando grande quantidade de entorpecentes.



Com base na denúncia, as equipes realizaram a abordagem do coletivo na rodovia, no sentido São Pedro da Aldeia. Durante a fiscalização, os agentes identificaram a passageira suspeita. Ao ser informada sobre as informações levantadas, a mulher confessou que transportava drogas em sua bagagem, que estava no compartimento inferior do ônibus.



Durante a revista, os policiais localizaram na mala da acusada 3.496 pinos contendo substância semelhante à cocaína, além de 920 gramas de maconha e um aparelho celular.



Após a apreensão do material, a suspeita optou por permanecer em silêncio, informando que prestaria esclarecimentos apenas na presença de um advogado.



Todo o material apreendido e a acusada foram encaminhados à 125ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão para as medidas cabíveis.



Segundo as investigações, o entorpecente seria destinado à atuação de facção criminosa Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos.

