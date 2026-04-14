Com essa visão técnica, seguimos avançando de forma contínua na melhoria da estrutura de manutenção das trilhas. - Reprodução/

Com essa visão técnica, seguimos avançando de forma contínua na melhoria da estrutura de manutenção das trilhas.Reprodução/

Publicado 14/04/2026 14:52

Búzios - A Secretaria do Clima e Sustentabilidade de Armação dos Búzios realizou uma visita técnica de campo na Trilha das Poças, como parte das ações de planejamento para implantação de um modelo de trilha piloto no município.



A atividade contou com a equipe técnica da secretaria, além da participação do Projeto Costão Rochoso e do Búzios Local Trilhas. O objetivo foi realizar um diagnóstico inicial da área, identificar pontos estratégicos e reunir informações que irão orientar a elaboração do projeto.



Segundo a pasta, a etapa teve caráter estratégico e participação restrita, sendo considerada essencial para garantir um planejamento adequado, seguro e ambientalmente responsável.



O secretário Evanildo Nascimento destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento das ações de ecoturismo no município.



“A busca por parcerias com universidades, prestadores de serviços e cidadãos buzianos é fundamental para a construção de propostas voltadas ao ecoturismo, especialmente no âmbito do programa Búzios Eco Trail. Com essa visão técnica, seguimos avançando de forma contínua na melhoria da estrutura de manutenção das trilhas”, afirmou.



A Secretaria informou ainda que novas etapas do projeto deverão ser abertas à participação da população, fortalecendo o envolvimento da comunidade nas ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.