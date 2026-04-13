O fenômeno já havia sido previsto pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados da Marinha do Brasil. - Reprodução/ lsaias Coutinho e Jornal Folha de Búzios

O fenômeno já havia sido previsto pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados da Marinha do Brasil.Reprodução/ lsaias Coutinho e Jornal Folha de Búzios

Publicado 13/04/2026 14:49

Búzios - A manhã deste sábado (11) foi marcada por susto na Praia de Geribá, em Búzios, após a forte ressaca do mar surpreender banhistas e avançar rapidamente sobre a faixa de areia.



Frequentadores que estavam próximos à água precisaram agir rápido para retirar cadeiras, bolsas e outros objetos, evitando que fossem arrastados pelas ondas. Registros feitos por turistas mostram o momento de tensão, com pessoas correndo diante da elevação repentina do nível do mar.



O fenômeno já havia sido previsto pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, com base em dados da Marinha do Brasil. O alerta indicava a possibilidade de ondas entre 2,5 e 3 metros, atingindo principalmente o litoral entre Paraty e Arraial do Cabo.



Segundo os órgãos, a incidência de ondas vindas das direções sudoeste e sul intensifica a agitação marítima, aumentando os riscos, especialmente em áreas com correnteza e formações rochosas.



As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada durante períodos de ressaca, já que o risco de acidentes cresce consideravelmente tanto para moradores quanto para visitantes.



Orientações de segurança



Entre as principais recomendações estão evitar o banho de mar em períodos de maré alta, respeitar as orientações dos guarda-vidas, não acessar áreas sinalizadas como perigosas e manter crianças sempre sob supervisão. Também é indicado não consumir bebidas alcoólicas antes de entrar no mar e evitar locais com pedras ou correntezas.



Em caso de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou buscar ajuda imediata com equipes de salvamento na praia.



O cenário segue sendo monitorado, e novos avisos podem ser emitidos conforme as condições do mar evoluem.

