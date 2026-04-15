Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde. - Reprodução/

Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:45

Búzios - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio mobilizou equipes de resgate na noite desta terça-feira (14), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas (RJ-102), na altura da Reta da Marina, em Armação dos Búzios, em frente ao condomínio Búzios Country.



O motociclista, que trabalhava como motoboy e portava uma bag de entregas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente no momento do atendimento e apresentava ferimentos, mas sem indicação inicial de gravidade.



A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé para avaliação médica. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde.



Segundo relatos, a condutora do carro seria uma mulher, que realizava a manobra para entrada no condomínio quando ocorreu a colisão. O veículo ficou com a parte frontal bastante danificada. A dinâmica exata ainda será apurada pelas autoridades competentes.



O trânsito seguiu parcialmente controlado, com o uso de cones para organização do fluxo, sem grandes retenções.