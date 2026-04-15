Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde.Reprodução/
O motociclista, que trabalhava como motoboy e portava uma bag de entregas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente no momento do atendimento e apresentava ferimentos, mas sem indicação inicial de gravidade.
A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé para avaliação médica. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde.
Segundo relatos, a condutora do carro seria uma mulher, que realizava a manobra para entrada no condomínio quando ocorreu a colisão. O veículo ficou com a parte frontal bastante danificada. A dinâmica exata ainda será apurada pelas autoridades competentes.
O trânsito seguiu parcialmente controlado, com o uso de cones para organização do fluxo, sem grandes retenções.
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