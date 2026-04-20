Prefeitura realizou ação de fiscalização na Praia de Geribá neste domingo - Reprodução/

Prefeitura realizou ação de fiscalização na Praia de Geribá neste domingoReprodução/

Publicado 20/04/2026 17:18

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios realizou no último domingo (19) uma ação de fiscalização e ordenamento na Praia de Geribá, com foco na orientação de ambulantes e na organização do espaço público.



A operação contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Henrique José dos Santos Ferreira, do coordenador Luiz Lopes e da equipe de Posturas, que atuaram diretamente na faixa de areia.



Durante a ação, os ambulantes receberam orientações sobre a ocupação adequada do espaço, a organização dos equipamentos de trabalho e o cumprimento das normas vigentes. Também houve diálogo com os trabalhadores, com reforço sobre a importância da regularização das atividades e do uso correto da identificação.



De acordo com a prefeitura, a iniciativa contribuiu para o ordenamento da praia e para a melhoria da convivência entre ambulantes e frequentadores, garantindo um ambiente mais organizado para moradores e turistas.