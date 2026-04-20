Prefeitura realizou ação de fiscalização na Praia de Geribá neste domingoReprodução/
A operação contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Henrique José dos Santos Ferreira, do coordenador Luiz Lopes e da equipe de Posturas, que atuaram diretamente na faixa de areia.
Durante a ação, os ambulantes receberam orientações sobre a ocupação adequada do espaço, a organização dos equipamentos de trabalho e o cumprimento das normas vigentes. Também houve diálogo com os trabalhadores, com reforço sobre a importância da regularização das atividades e do uso correto da identificação.
De acordo com a prefeitura, a iniciativa contribuiu para o ordenamento da praia e para a melhoria da convivência entre ambulantes e frequentadores, garantindo um ambiente mais organizado para moradores e turistas.
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