O curso terá duração de seis meses, com aulas semanais às terças-feiras, e é destinado a maiores de 18 anos alfabetizados. - Reprodução/

O curso terá duração de seis meses, com aulas semanais às terças-feiras, e é destinado a maiores de 18 anos alfabetizados.Reprodução/

Publicado 20/04/2026 13:00

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios anunciou a abertura de inscrições para o curso gratuito de Desenho e Pintura, que será realizado no Espaço Zanine. As aulas serão conduzidas pela artista Raquel Conde.



As inscrições estarão disponíveis entre os dias 22 e 28 de abril, exclusivamente por formulário eletrônico, que será divulgado nos canais oficiais da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e da prefeitura.



O curso terá duração de seis meses, com aulas semanais às terças-feiras, e é destinado a maiores de 18 anos alfabetizados. Não é necessário ter conhecimento prévio na área. Ao todo, serão oferecidas 24 vagas.



A seleção dos participantes será realizada por sorteio público no dia 7 de maio de 2026. O resultado será divulgado no dia 8 de maio, e o período de matrícula ocorrerá entre 11 e 20 de maio. O início das aulas está previsto para o dia 2 de junho.



A programação inclui conteúdos sobre fundamentos do desenho, como linha, forma, volume, luz e sombra, proporção e composição, além de práticas de observação, experimentação gráfica, referências à história da arte e encontros com artistas convidados.



Os participantes deverão ter disponibilidade para uma aula semanal de duas horas e serão responsáveis pela aquisição dos materiais individuais, conforme orientações do edital.

Não é necessário ter conhecimento prévio na área. Ao todo, serão oferecidas 24 vagas. Reprodução/