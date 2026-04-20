O curso terá duração de seis meses, com aulas semanais às terças-feiras, e é destinado a maiores de 18 anos alfabetizados.Reprodução/
As inscrições estarão disponíveis entre os dias 22 e 28 de abril, exclusivamente por formulário eletrônico, que será divulgado nos canais oficiais da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e da prefeitura.
O curso terá duração de seis meses, com aulas semanais às terças-feiras, e é destinado a maiores de 18 anos alfabetizados. Não é necessário ter conhecimento prévio na área. Ao todo, serão oferecidas 24 vagas.
A seleção dos participantes será realizada por sorteio público no dia 7 de maio de 2026. O resultado será divulgado no dia 8 de maio, e o período de matrícula ocorrerá entre 11 e 20 de maio. O início das aulas está previsto para o dia 2 de junho.
A programação inclui conteúdos sobre fundamentos do desenho, como linha, forma, volume, luz e sombra, proporção e composição, além de práticas de observação, experimentação gráfica, referências à história da arte e encontros com artistas convidados.
Os participantes deverão ter disponibilidade para uma aula semanal de duas horas e serão responsáveis pela aquisição dos materiais individuais, conforme orientações do edital.
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