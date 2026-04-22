Uma moradora afirmou que os profissionais verificaram a fiação danificada e deixaram o local sem executar o serviço. - Reprodução/

Uma moradora afirmou que os profissionais verificaram a fiação danificada e deixaram o local sem executar o serviço.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 16:02

Búzios - Moradores da Rua Rosa Antunes Fernandes realizaram, nesta segunda-feira (20), uma manifestação que interditou a RJ-102, na altura de Baía Formosa, em Armação dos Búzios. O ato ocorreu após a interrupção no fornecimento de energia elétrica desde a noite de domingo.



Durante o protesto, manifestantes bloquearam a via com pneus incendiados. Eles cobram uma solução da concessionária responsável pelo serviço.



Segundo os moradores, equipes da Enel estiveram no local em mais de uma ocasião nesta segunda-feira, mas não realizaram o reparo. Uma moradora afirmou que os profissionais verificaram a fiação danificada e deixaram o local sem executar o serviço.



A interrupção no fornecimento de energia tem causado perdas de alimentos e preocupação com medicamentos que dependem de refrigeração, como insulina. Moradores relataram a presença de crianças, recém-nascidos e idosos entre os afetados.



De acordo com os manifestantes, foram feitas diversas solicitações à concessionária, sem resolução do problema até o momento. O bloqueio da rodovia é mantido como forma de pressionar por atendimento. O trânsito na RJ-102 apresenta retenções no trecho, e motoristas enfrentam dificuldade de passagem.



Os moradores informam que a via será liberada após o restabelecimento do fornecimento de energia ou apresentação de solução pela empresa.



Em nota, a Enel Rio informou que técnicos estiveram no local na noite desta segunda-feira (20). O fornecimento de energia foi restabelecido.